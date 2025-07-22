T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.80758343-2022/781-Ceza Dava Dosyası Konu :İLAN

Mahkememizce sanık Yalçın ÖZKEKLİKÇİ hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediğinin sübut bulması nedeni ile sonuç olarak sanığın 8 YIL 4 AY HAPİS VE 16.660 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, gerekçeli kararının Mehmet ve Emmun oğlu, 26/10/1978 Gaziantep doğumlu, Gaziantep, Şahinbey, Delbes mah/köy nüfusuna olan sanık Yalçın ÖZKEKLİKÇİ'ye adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 16/07/2025