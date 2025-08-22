T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.80758343-2024/186-Ceza Dava Dosyası 19.08.2025 Konu: İLAN

Mahkememizce sanık CEMEL EL KENCO hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçu hakkında TCK'nın 103/2,109/1, 109/3-f, 109/5, 43/1, 39, 53. maddeleri gereğince Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma zincirleme şekilde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın TCK 30/4 maddesi uyarınca hataya düştüğü sabit olduğundan sanığın müsnet suçlardan CMK 223/2-c maddesi gereğince kast ve taksirlerinin bulunmaması nedeniyleBERAATİNE, karar verildiği, gerekçeli kararının Gazi ve Neceh oğlu, 01/04/1981 RAKKA doğumlu olan sanık CEMEL EL KENCO'ye adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.