T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.80758343-2021/376-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizce sanık FİKRİ KARA hakkında "Özel Belgede Sahtecilik, Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediğinin sübut bulması nedeni ile sonuç olarak sanığın 3 YIL 4 AY HAPİS VE 3.320 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, gerekçeli kararının Bekir ve Gülistan oğlu, 20/01/1981 ŞAVŞAT doğumlu olan sanık FİKRİ KARA'e adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.