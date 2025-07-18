T.C. GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/341 Esas

DAVALI: VALENTINA ASENOVA

Davacı eşiniz Mecnun TAŞ tarafından 10/06/2025 tarihli dava dilekçesi ile "Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle (Çekişmeli))"davası açmış ve ön inceleme duruşma günü 07/10/2025 günü saat 10.15 olarak belirlenmiş olmakla;

1- HMK'nın 317. maddesi uyarınca cevap süresinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu,

2- HMK'nın 116. ve 117. maddeleri uyarınca ilk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceği,

3- HMK'nın 318. maddesi uyarınca tarafların dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermesinin zorunlu olduğu

4- Delil listesinde tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunması, bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceği ve ikinci bir liste verilemeyeceği,

5- HMK'nın 150/1 maddesi uyarınca duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmeyeceğini bildirdiği takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği,

6) HMK'nın 150/2. ve HMK'nın 139/1-(c) maddeleri uyarınca taraflardan birinin duruşmaya gelmesi ve diğerinin duruşmaya gelmemesi halinde gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilebileceği veya dosyanın işlemden kaldırılabileceği; geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

7) HMK'nın 139/1-(b) maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapması,

8) HMK'nın 139/1-(ç) maddesi uyarınca davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçesinde gösterdiği, ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususun verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı,

9) Ön inceleme duruşmasına katılınmaması durumunda tahkikat ve akabinde hüküm aşamalarına geçileceği ve ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunda hüküm verileceği, hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.