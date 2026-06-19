T.C. GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

2025/368

Davacı RAHİME ŞAHİN ile DavalıSALİH ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı SALİH ŞAHİN, 61573359964 T.C. Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 147/2.maddesi gereğince tarafların belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği, duruşmanın 17/09/2026günü saat 14:00'a bırakılmasına karar verildiği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.