T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Yayınlanma 30.01.2026 00:01:00
ESAS NO : 2025/18 Esas
Mahkememizin 10/12/2025 tarihli 6 numaralı duruşma ara kararı gereği;
Dava konusu Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Tokdemir Mahallesi, doğusu 120 ada 66 parsel, batısı 120 ada 58 parsel ve 65 numaralı parseller, kuzeyinde 120 ada 54 numaralı parselin arasında bulunan taşınmazın ve çevresine ait taşınmazlar hakkında bir hak iddia edenlerin 3 aylık süre içerisinde Mahkememize müracaatı hususu
İlan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02390816