T.C. GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1010 Esas 24.03.2025

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Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen 24769816092 TC nolu Metin Kaya'nın sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup; Gaipliği istenen 24769816092 TC nolu Metin Kaya'nın kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü hususundabir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Metin bizzatveya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.