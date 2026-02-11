Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. GAZİANTEP 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. GAZİANTEP 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma 11.02.2026 00:01:00

T.C. GAZİANTEP 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/76

DAVACI: SEYFETTİN BAY

DAVALILAR:

1- MALİYE HAZİNESİ

2- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahkememizin 27/01/2026 tarihli oturumun 2 nolu ara kararı gereği;

Dava konusu Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kumruhamurkesen Mahallesi, 106 ada, 15 parsel - 106 ada, 4 parsel, 106 ada 5 parsel ile yol arasında kalan tapulama harici bırakılan yaklaşık 10.000,00 m²'lik taşınmaz hakkında bir hak iddia edenlerin 3 aylık süre içerisinde Mahkememize müracaatı hususu

İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02398144