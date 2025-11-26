T.C. GAZİANTEP 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin 2024/14 Esas dosyasında, Davacı Ortak Varlık Yönetim Anonim Şirketi, Davalılar, Davut Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Seyit Kaya arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının açık yargılamasında, davalı Mustafa Erdoğan'ın adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup duruşması 27/01/2026 günü saat 09:45'e bırakılmıştır. İlantarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi ve tanık dahil tüm delillerinizi sunmanız, sunulmadığı takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı, ayrıca duruşmaya gelmediğiniz, gelip takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,bu tebligatın tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, HMK240.m.uyarınca tanık listelerini vermenize, kesin süre içinde buhususların bildirilmediğinde HMK139/1-ç m. uyarınca delillerin dayanılmasından vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği, ayrıca HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren bilirkişi raporuna karşı iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilan olunur.21.11.2025