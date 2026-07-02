T.C.GAZİANTEP 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/508 Esas 25.06.2026

Dava konusu Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kahvelipınar Mahallesi 2611 Ada 1 Parselde sayılı taşınmaz hakkında TMK'nın 588. Maddesi uyarınca hak sahibi iddiasının olup olmadığı hakkında ilan yapılmasına karar verilmiş olup, hak sahibi bulunanların yazılı olarak mahkemeye başvuru yapmaları gerektiği, başvuru yapılmaması halinde yargılamanın hak sahiplerinin yokluğunda mahkememizin 2025/508 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülerek karara bağlanacağı ilan olunur.