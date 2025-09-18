T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/71784 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/71784 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, Yaycı Mahalle, Çırçırpınarı Mevkii, 101 Ada, 2 Parseldeki taşınmaz sicildeki niteliğiZeytinlikolarakbelirtilmiştir.Borçlunun 1 / 3Oranında Hissesi satışa çıkartılmaktadır. Taşınmazın üzerinde 45-50 yaşlarında Zeytin ağaçlarının dikili olduğu ve yapılı hiç bir şeyin olmadığı, taşınmazın işlendiği, sürüldüğü, budamasının yapıldığı, imar ve ihyasının yapıldığı, makineli tarıma uygun olduğu, çok bakımlı olduğu, kırmızı toprak yapısına sahip olması, toprak profili ve toprak derinliğinin iyi olduğu, erozyon probleminin olmadığı, su tutma kapasitesinin iyi olduğu, artezyen kuyusunun ve sulama ekipmanlarının bulunmadığı, sulamanın yapılmadığı, 2. sınıf dikili kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, tarımsal üretim amacıyla kullanıldığı,% 2-3 eğimli olması, kuş uçuşu olarak Yaycı Mahallesine 1,5-2 km mesafede olması,Hacıaslan Göletine 1,5-2 km mesafede olması, 152003 Nolu Asfalta cepheli olması, Gaziantep Şehir Merkezine 22- 23 km mesafede olması, etrafında bağ evlerinin olması, belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmadığı, alınıp ve satılmasıçok kolay olan yerlerden olduğu, ulaşımın çok kolay olduğu, üretilen her türlü ürünlerin pazara ulaştırılmasının kolay olduğu anlaşılmıştır.

Adresi: Yaycı Mahallesi Şahinbey/Gaziantep

Yüzölçümü: 19.106,88 m²

İmar Durumu: İmar planı dışında, Kadastro Parseli olup, Belediye Mücavir Alan ve Belediye hudutları içindedir.

Kıymeti: 4.458.272,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:07

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 10:07

15/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.