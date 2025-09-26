T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN

2021/6 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İFLAS ALACAKLILARI EK-2 SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS: SİMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 7700040401 Vergi Nolu.

Körkün Mah. Ebulfeyz Elçibey Blv. Kapı No: 22 A Oğuzeli/Gaziantep

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İcra ve İflas Kanunu'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek-2 Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İİK m. 235 gereğince yapılması gerekir. İİK m. 232, 234 ve 235 gereğince ilanen tebliğ olunur. 24/09/2025