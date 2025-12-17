T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/58640 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58640 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, UMUT Mahalle/Köy, 3986 Ada, 4 Parsel, A Blok, 1.Kat, 16 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmazın ana taşınmazın 18.madde kapsamında uygulama görmüş net imar parseli olduğu, tek blok olup projesinde, Zemin + Asma kat + 1 Normal kat olmak üzere toplam 2 kattan oluşmaktadır. Bağımsız Bölüm numaralı BÜRO nitelikli taşınmaza ait 19/12/1997 tarih 1319 sayılı Yapı Ruhsatı ( Yeni Ruhsat) incelenmiştir. satışa konu taşınmaz BÜRO niteliklindedir, taşınmazın Doğusunda yaklaşık 20 metre uzaklıkta Zabıta Daire Başkanlığı olup şehir merkezine 6 km, Gaziantep Adliyesinin ise 7.7 km uzaklıkta konumlu olduğu görülmüştür.dükkan olduğu bina zemin + Asma kat + 1 normal kat olmak üzere toplam 2 katlı betonarme binadır. Dava konusu taşınmaz projede 16 bağımsız bölüm nolu olup , yerinde yapılan tespitte Zemin.kat 16 nolu mesken adres nevide kapı numarası 16 olup tespit konusu taşınmazın bulunduğu yapı dükkan vasfında olup keşif anında kapalı olduğu görülmüştür. Dava konusu yapılan proje araştırmasında yapının Zemin kat ve Asama kat toplam 65 m2 olup 1 kat kat ise 41,63 m2 dir. Dava konusu taşınmaz toplam alanı 106,63 m2 dir. Bina yaklaşık 28 yıllık olup ısınması soba sistemidir.

Adresi : Gaziantep Sanayi Mahallesi 60603 Sokak No:16 Şehitkamil/Gaziantep

Yüzölçümü : 1.764,36 m2

Arsa Payı : 20/1764

İmar Durumu : Hmaks: 6.50 m, 3B (Ayrık Nizam) yapılaşma şartları ile Ticaret Alanında kaldığı

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 14:00





12/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.