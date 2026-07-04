T.C.GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayınlanma 4.07.2026 00:01:00
T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2021/6 İFLAS
İFLASIN KALDIRILMASI İLANI
MÜFLİS: SİMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 7700040401 Vergi Nolu
Körkün Mah. Ebulfeyz Elçibey Blv. Kapı No: 22A Oğuzeli/G.ANTEP
Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/1042 E., 2016/23 K. ve 15/05/2026 tarihli ek kararı ile İİK, m. 182 gereğince İFLASIN KALDIRILMASINA karar verilmiştir. İflasın kaldırılmasına dair karar 30/06/2026 tarihinde kesinleşmiştir. İİK, m. 166 gereğince ilan ve tebliğ olunur. 01/07/2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02502732