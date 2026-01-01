T.C. GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2018/303 Esas 16.12.2025

Gaziantep Kadastro Mahkemesinin 2018/303 Esas 2025/37 Karar sayılı dosyasında;

1-DavacılarAhmet Yıldırım, Ali Bali, İbrahim Bali, Ökkeş Bali, Yusuf Bali, Mustafa Bali, Mulla Ali Er, İbrahim Yaşar, Ali Sağlam, Ayşe Eroğlu, Halil Eroğlu, Emiş Eroğlu, Arız Çılgı, Zeynep Sağlam, Fatma İnce, Fatma Fidan, Emine Kuş, Hüsne Kuş, Hasan Kızılkaya ve Mehmet Kızılkaya'nın açmış oldukları tüm davaların ayrı ayrı reddine,

2-Asli Müdahil İrfan Kuşçu'nundavasının reddine,

3-Davacı Ağca Türk'ün 118 parsele dair davasının reddine, 163 parsele dair davası yönünden ise mahkememizin Görevsizliğine,

4-Asli Müdahiller Ahmet Kul, Ali Kısa, Ali Özpunar, Ayşe Karalı, Bahittin Yılmaz, Durdu Mehmet Keskin, Mehmet Kısa, Hasan Kızılkaya, Hasan Gazi Çalışkan, Hüseyin Bayhan, Kemal Aslan, Mahmut Kısa, Makbule Yılmaz, Musa Kul, Mustafa Kul, Nazlı Kul, Metin Özdemir, Mine Çınar, Dilfürüz Pamuk ve İbrahim Kul'un davalarında ayrı ayrı mahkememizin Görevsizliğine,

5-Dava konusu Gaziantep ili, İslahiye(Nurdağı) ilçesi, Gökçedere(Dönek) Köyü eski 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130 ve 163 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma ve toplulaştırma çalışmaları sonucunda almış oldukları yeni ada/parsel numaraları ve yüz ölçümleri ile Tapulama tutanaklarındaki tespit gibi tapuya kayıt ve tescillerine karar verilmiştir.

Mehmet Tahir ve Ayşe oğlu, 1947 doğ. Ahmet Kuşçu- Seydi Burhan ve Candan oğlu 1994 doğ. Alp Süngü, Arap Hasan ve Sultan kızı 1964 doğ. Ayşe Karaburç-Mehmet ve Hatice kızı, 1971 doğ. Cemile Akkuş-Ali ve Zeliha kızı, 1953 doğ. Elif Sağlam-Metin ve Zeliha kızı, 1990 doğ. Havva Merve Kızartıcı-Ökkaş ve Huri oğlu, 1969 doğ. Hüseyin Yılmaz-Hasan ve Meral kızı, 1984 doğ. Hüsne Çalışkan-Mehmet Tahir ve Ayşe oğlu, 1964 doğ. İbrahim Kuşçu-Hasan Hüseyin ve Fatma oğlu, 1966 doğ. Metin Özdemir-Mehmet ve Emine kızı, 1959 doğ. Nesibe Bali-Zekeriye ve Meziyet oğlu, 1975 doğ. Serdar Uras- Ahmet ve Ayşe kızı, 1959 doğ. Şengül Can-Ökkaş ve Huri oğlu, 1966 doğ. Veli Yılmaz'ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiştir.

Karar tebliği ve temyiz dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.