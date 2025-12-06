T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/226 Ort. Gid. Satış 03/12/2025

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu satışına karar verilen taşınmaz hissedarlarından Cuma ve Ayşe oğlu 01/09/1979 Gaziantep doğ.lu 113*****444 TC Kimlik nolu Cuma Ali KARA’ nın yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından Satış ilanı TK 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir.

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Serince Mahallesi, Bulak Mevkii, Ada 0, Parsel 1218’ de kayıtlı, Yüzölçümü 9.200,00 m2 olan Tapu kaydında cinsi BAĞ olarak belirtilen taşınmaza 18.400.000,00TL. değer belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/226 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satış tarihleri aşağıdaki şekildedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 14:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 14:00