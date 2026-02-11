T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/672 Esas

DAVALI: 1-BEKİR ROMAIN DÜMDÜZ (T.C.:23501132636)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/782 E. Sayılı dosyası ile; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yeniköy Köyü 251 Ada 44Parsel sayılı 15.154,80 m2 Yüzölçümlü taşınmazın 3. Havalimanı projesi kapsamında Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında taşınmazın hissedarlarından 40267553710 T.C. Kimlik Numaralı ASİME DAYILAR'ın davadan önce ölmüş olması nedeni ile Mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerektiği, Asime DAYILAR Mirasçılarından Erkan DAYILAR Vekili Av. Murat ÖZBAHÇECİ tarafından Kamulaştırma dosyasına Beyoğlu 16. Noterliğinin 09.01.2020 Tarih ve 00738 Yevmiye Numaralı Mirasçılık Belgesi sunulduğu, akabinde ise ŞENGÜL DENİZ Vekili Av. Şerif Hikmet ALTUNKALEM tarafından dosyaya Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/398 E. 2023/2848 K. Sayılı ve 03.12.2023 Tarihli Veraset İlamı kararı sunularak ASİME DAYILAR'ın mirasçıları olarak bu veraset ilamındaki kişilerin dahili davalı yapılmalarının talep edildiği, dosyaya sunulan veraset ilamları karşılaştırıldığında iki veraset ilamının birbiri ile çeliştiğinin görüldüğü, bu çelişkinin giderilmesi, veraset ilamlarının iptali ile yeni veraset ilamı almak için dava açmak üzere bir kısım davalılar vekili Av. Şerif Hikmet ALTUNKALEM'e yetki ve süre verildiği, bu vekilin süresi içinde dava açmaması üzerine taraf teşkilinin sağlanması adına bu yetki25.10.2024 Tarihli Duruşmada verilen 1 Nolu ara kararı ile tarafına verildiği ve dava açmak üzere tarafımıza 2 Haftalık süre verildiği, belirtildiği üzere davayı açan İdare olarak Muris Asime DAYILAR'ın mirasçılarının kim olduğunun bilinmediği, dolayısıyla sunulan mirasçılık belgelerinden hangisin doğru ve hangisin yanlış olduğu ve hangisinin iptal edilmesi gerektiği konusunda bir görüş ve iddialarının bulunmadığı, Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesince; ortada iki adet, farklı kişilerin mirasçı göründüğü, birbiri ile çelişen mirasçılık belgesi olduğu ve bu halde davada taraf teşkilinin hangi mirasçılık belgesine göre yapılması gerektiği hususunda ihtilaf ortaya çıktığı, taraf teşkilinin doğru yapılabilmesi için her iki mirasçılık belgesinin de iptal edilerek yeni tarihli ve ihtilafsız bir mirasçılık belgesi almak üzere dava açmak üzere tarafımıza süre verilmiştir. Bu nedenle dosyaya sunulan her iki mirasçılık belgesinin iptali talep edilmek zorunda kalınmış ve her iki mirasçılık belgesindeki tüm mirasçılar huzurdaki davada taraf olarak/davalı gösterilmek zorunda kalındığı, Gaziosamanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesince tarafımıza verilen yetki gereği dosyada taşınmaz hissedarı olarak görünen 40267553710 T.C. Kimlik Numaralı ASİME DAYILAR'ın mirasçılarını gösterirBeyoğlu 16. Noterliğinin 09.01.2020 Tarih ve 00738 Yevmiye Numaralı Mirasçılık Belgesi ile Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/398 E. 2023/2848 K. Sayılı ve 03.12.2023 Tarihli Veraset İlamı arasındaki çelişkinin giderilmesi için her iki veraset ilamının da iptali ile Murisin bugün itibari ile mirasçılarını gösteren Mirasçılık Belgesinin düzenlenmesini talep ve dava edildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce düzenlenen 18/04/2025 tarihli tensip tutanağı ile;

1- Yargılamanın 6100 Sayılı Yasanın 118 ve devamı maddeleri uyarınca yazılı yargılama usulü ile yapılmasına,

2- Dava dilekçesinin HMK'nun 119. Maddesinde belirtilen unsurları taşıdığının tespitine.

3- Dava dilekçesinin ve tensip zaptınınHMK'nun 27 ve 122 maddesi uyarınca davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

Çıkartılacak tebligata; "ekte gönderilen dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçisinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR" şeklinde meşruhat verilmesine,

Mahkememizin 21/01/2026 tarihli duruşmasında;

G.D.:

1- Davalı Bekir Romain Dümdüz'ün tebliğe elverişli adresine ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve işbu duruşma zaptının ilanen tebliğine, masrafın davacı tarafça ikmaline,

2- Bir kısım davalı tanığı Güler Toprak'a duruşma gün ve saatini bildirir davetiye gönderilmesine,

3- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, Davalı Şengül Deniz'in annesi olduğu belirtilen Safiye Çoban'ın (T.C.: 37822635264) Türk Vatandaşlığına alımına ilişkin belgeler ile önceki ad ve soyadını gösterir isim denklik belgesinin muacir kayıtlarının ve aile kayıt örneklerinin ve Türk Vatandaşlığına geçiş işlemlerine dayanak tüm belgelerin, tasdikli birer örneklerinin mahkememize gönderilmesinin istenmesine,

4- Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/374 Esas sayılı dosyasının işbu dosyamız esasını etkileyeceği anlaşılmakla işbu dosyamız açısından bekletici mesele yapılmasına,

5- Mahkememiz duruşmasına 15 gün kala Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılarak mahkemelerinin 2024/374 Esas sayılı dosyasından verilen kararın kesinleşme şerhli örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,

6- Bir kısım davalılar tanığı Sezai ÇEVİK'in ihzaren celbine,

7- Davacı vekilinin mazeretli sayılarak işbu duruşma zaptının kendisine tebliğine,

8- Davalı Erkan Dayılar vekili Av. Murat Özbahçeci'nin mazeretinin kabulü ile işbu duruşma zaptının kendisine tebliğine,

Bu nedenle duruşmanın 30/04/2026 günü saat 11:30 bırakılmasına karar verildi.

Davalı BEKİR ROMAIN DÜMDÜZ (TCKN:36137378446)'ün bildirilen yurt dışı adreslerine Türk vatandaşı olması sebebiyle 25'A maddesine göre çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmasına rağmen adresi tespit edilemediğinden, işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılmış sayılacağından tebligatın yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçisinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınızın ihtarı ile duruşmanın bırakıldığı 30/04/2026 günü saat 11:30'daki duruşmaya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunu bildirir davetiye yerine geçmek üzere,

İlanen tebliğ olunur