T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/810 Esas Karar No: 2025/559

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29.05.2025 tarihli ilamı ile sanık İNAD ELOSMAN hakkında TCK'nın 204/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği mahkememizce verilen cezanın 5271 sayılıCMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, Cemal ve Dibeh oğlu, 10/01/2001 HALEP doğumlu, sanık İNAD ELOSMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.12.09.2025