T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/297 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi
ADA NO : 0
PARSEL NO : 2991
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet ÇÖLLÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/297 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.11.2025