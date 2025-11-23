T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/298 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi

ADA NO : 0

PARSEL NO : 5502

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mukadder Hanım DİNLER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/298 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.11.2025