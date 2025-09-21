T.C. GAZİOSMANPAŞA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2022/225 Esas - 2025/384

DOSYA NO: 2022/225 Esas KARAR NO: 2025/384

MAĞDUR SANIK: TOLGA BAŞTÜRK, Ahmet ve Aysun oğlu, 18/08/2000 İSTANBUL doğumlu, Ordu, Perşembe, İmeçli mahnüf. kayıtlı. Karlıtepe Mah. Şahinler Sk. No:10 İç Kapı No:4 . Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:19700626618

SUÇ: Silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde silahla kasten yaralama.

SUÇ TARİHİ: 02/07/2021

KANUN MADDESİ: TCK 86/1, 86/3-e, 87/3, 29, 62 maddeleri.

VERİLEN CEZA: 1 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası ve beraat

EK KARAR TARİHİ: 19/09/2025

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce 17/06/2025 tarihli gıyabında verilen karar, PTTve zabıta mağrifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 19/09/2025