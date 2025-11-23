T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/122 Esas

KARAR NO : 2024/69

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ilkhomjonovıch ve Sahkhnoza oğlu, 17/12/1998 Andijan doğumlu, SARDORBEK TURSUNOV tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 30.09.2025