T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2024/812 Esas - 2025/202

EK KARAR

DOSYA NO : 2024/812 Esas

KARAR NO : 2025/202

SANIK : ZAHRAA KASHKOOL ALWAN ALEDAN, KASHKOOL ve RASMAYH ZGHAYER kızı, 07/04/1979 IRAK doğumlu

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 03/05/2024

ASIL KARAR TARİHİ : 09/04/2025

EK KARAR TARİHİ : 05/06/2025

KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1. maddesi

VERİLEN CEZA : 1 Yıl 8 Ay Hapis - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 09/04/2025 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 05/06/2025