T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya-Karar No: 2024/812 Esas - 2025/202
EK KARAR
DOSYA NO : 2024/812 Esas
KARAR NO : 2025/202
SANIK : ZAHRAA KASHKOOL ALWAN ALEDAN, KASHKOOL ve RASMAYH ZGHAYER kızı, 07/04/1979 IRAK doğumlu
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 03/05/2024
ASIL KARAR TARİHİ : 09/04/2025
EK KARAR TARİHİ : 05/06/2025
KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 204/1. maddesi
VERİLEN CEZA : 1 Yıl 8 Ay Hapis - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 09/04/2025 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 05/06/2025