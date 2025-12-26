T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/256 Esas

KARAR NO : 2025/361

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/06/2025 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdalla ve Sama oğlu, 01/01/1985 doğumlu, TAREK ABDALLA ABDELLATIF SANAD KIRA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya mahkeme kalemine müracaatla tutanak tutturarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.23.12.2025