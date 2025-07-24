T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.53863992-2025/352-Ceza Dava Dosyası 22.07.2025

Şüpheli ABDELLAH OUBELKHIR'ın gerçek kimliğini saklayarak 12/09/2023 ve 10/11/2023 tarihlerinde kolluk görevlilerine kendisini sırasıyla "ABDULLAH ABDULHE, Filistin uyruklu" ve "ABDULLAH ABDULHAYR, Filistin uyruklu" adlı kişi olarak tanıttığı, kolluk görevlilerince verilen kimlik bilgileri üzerine şüphelinin parmak izi ve kayıt formlarının tanzim edildiği, bu suretle şüphelinin farklı tarihlerde üzerine atılı "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçunu zincirleme şekilde işlediği iddiası ile 5237 sayılı TCK'nın 206/1, 43/1 ve 53/1.maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

-CMK 252/2 maddesi gereğince tensip ve iddianame özetinin sanığa ve müştekiye tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını iki hafta içerisinde mahkememize veya ikameti ya da bulunduğu yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabileceği, tebligata tensip zabtı ve yargılamanın Basit Yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği toplanmasını istediği deliller var ise bunları bildirmesi ayrıca mahkeme tarafından resen deliller toplanacağı hususunun İHTARINA,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce düzenlenen 14/07/2025 tarihli Tensip zaptı ile iddianame özetinin sanığın yapılan araştırmada bulunamamış olmaları nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ ve ilan olunur. 22/07/2025