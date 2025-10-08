T.C. GAZİOSMANPAŞA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/238 KARAR NO: 2025/363

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02.07.2025 tarihli ilamı ile TCK’nın 206/1 ve 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın şahsi ve sosyal durumu göz önüne alınarak alt sınırdan hüküm kurularak takdiren 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında herhangi bir olumlu kanaat edinilmediğinden sanık hakkında TCK'nun 62. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, Davada basit yargılama usulü uygulandığından CMK'nun 251/3 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 2 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI, cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Emina oğlu, 01.01.1996 CEZAYİR doğumlu, SID ALI BOUDJEMAA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddesi gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak 2 hafta yasal süre içerisinde İTİRAZ yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16.09.2025