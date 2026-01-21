T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2016/43 Esas

KARAR NO: 2019/174

DAVALI: MUSTAFA ABUT

Davacı Ümüşe KARAER tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılaması sonucu,

Mahkememizin 24/09/2019 tarih ve 2016/43 Esas-2019/174 Karar sayılı ilamı ile;

1- Davanın HMK'nın 114/1-ı ve 115/2 maddeleri uyarınca dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine,

2- Alınması gereken 44.40 TL karar ve ilam harcı peşin olarak alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, fazla yatan 211,77 TL harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine,

3- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Davalı İhsan KARAMAN tarafından yapılan 60,55 TL posta ve tebligat giderinin davacıdan alınarak davalı İhsan KARAMAN'a verilmesine,

5- Davalılar İhsan KARAMAN ve Maliye Hazinesi kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar İhsan KARAMAN ve Maliye Hazinesine verilmesine,

6- Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde taraflara iadesine," karar verilmiş olup, mahkeme kararının davalı Mustafa ABUT'a gazetede ilanından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu MAHKEME KARARI TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. 24/11/2025