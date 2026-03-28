T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/235 Esas 23.03.2026

Konu : Taşınmazın Maliki ya da Malikleri Yönünden İlan

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan TMK'nın 588.maddesi kapsamında Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası nedeniyle; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, Üçşehitler mevkiinde kain 282 ada, 23 parsel sayılı ve 138,00 m² yüzölçümlü bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden yahut maliklerini bilen ve tanıyan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları gerekmekte olup,

İşbu husus TMK'nın 588/2. maddesi gereğince ilan olunur. 23.03.2026