T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/369 Esas 18.05.2026

Konu :Taşınmaz Maliki ya da Malikleri Yönünden İlan

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Eyüpsultan ilçesi Üçşehitler Mahallesi 13 ada 17 parsel nolu 32 m² yüzölçümlü ahşap ev vasıflı taşınmazın hisse maliki Abdullah ve Azize kızı Fatma'yı veya taşınmaz maliklerini tanıyan ve bilen ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmaları gerekmekte olup,

İşbu husus TMK'nın 588/2 maddesi gereğince ilan olunur.