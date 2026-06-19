T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/89 Esas

KARAR NO : 2026/351

Güveni Kötüye Kullanma, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2026 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Oruç ve Naile oğlu, 20/05/1994 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı ELGUN ALIYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ile istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 15.06.2026