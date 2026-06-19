T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2025/66 Esas

KARAR NO : 2025/609

Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/11/2025 tarihli ilamı ile 151/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan İsmet ve Fatma oğlu, 17/03/1984 doğumlu, Kastamonu, Çatalzeytin, Duran mah/köy nüfusuna kayıtlı ADNAN BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 haftaiçinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 15.06.2026