T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas: 2025/30-Ceza Dava Dosyası Karar: 2025/375

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıd ave karar numarası yazılı 12/09/2023 tarihli ilamı ile sanık AHMED CACAN hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Halef ve Iydeoğlu, 01/01/1998 Deyr Ezzor doğumlu Sanık AHMED CACAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.10.09.2025