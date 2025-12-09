T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/81 Esas 02.07.2025

Mahkememizde açılan davada Muş ili, Muş Merkez ilçesi, Bostankent mah/köy, 31 Cilt, 17 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, Ömer ve Emine'den olma, 01.07.1921 doğumlu, 26417363866 T.C. nolu bekar ve çocuksuz ölen Güllü AKALIN mirasçılık belgesi talep edilmiştir.

26417363866 T.C. nolu Güllü AKALIN'ın mirasçısı olan Muş ili, Muş Merkez ilçesi, Bostankent mahallesi, 31 Cilt, 17 Aile Sıra No, 2 sırada nüfusa kayıtlı Abdal ve Elmast'dan olma Revan 01.07.1885 doğumlu, 01.01.1995 tarihinde ölen ve Ömer AKALIN'la evlilik yapan, Emine AKALIN'ın mirasçılarına yönelik TMK'nin 594. maddesi uyarınca hak sahiplerine son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi halde dosyanın mevcut hali ile hazinenin mirasçılığının değerlendirileceği hususu ilan olunur.