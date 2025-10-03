T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BŞK.

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen Gaziosmanpaşa İlçesi Yeni Mahalle 3935 Ada 16 Parsel sayılı taşınmazda bulunan 21 numaralı bağımsız bölüm tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İl/İlçe: İstanbul/Gaziosmanpaşa

Mahalle: Yeni Mahalle

Ada/Parsel: 3935 / 16

Arsa Alanı: 710.02m²

Niteliği: Daire

Kat: 6.Kat

Bağımsız Bölüm No: 21

Daire Bürüt Alanı: 106.68m²

Daire Net Alanı: 63.72m²

Tapudaki Şerhler: Tapu Kaydında bulunan şerh ve beyanlar

Muhammen Bedel: 5.950.000,00TL

Gecici Teminat (%3): 178.500,00TL

Şartname Bedeli: 10.000,00TL

İhale Tarihi: 16.10.2025

Saat: 13:20

İmar Durumu: Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 3935 ada 16 parselin de içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.

Söz konusu parsel 26.01.2021/18.06.2021/22.01.2024/14.10.2024 onanlı İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi 648. Sokak ve 649. Sokak ile Galeri Caddesi, 558. Sokak ve 560/1. Sokak ile Abdi İpekçi Caddesi arasında kalan 69,37 Ha’lık Alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır.

İhale için son müracaat tarihi: İhalenin yapılacağı günün bir önceki iş günü 15.10.2025 saat: 16:00.’ya kadar

İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A- Gerçek kişi olması halinde;

1- T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgah) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3- Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4- Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5- Katılımcılar tarafından her sayfası imzalanmış, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanmış şartname ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6- Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7- Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

9- İsteklinin İhalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

B- Tüzel kişi olması halinde;

1- Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı)." 3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4- Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5- Katılımcılar tarafından her sayfası imzalanmış, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanmış şartname ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6- Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7- Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı."

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

9- İsteklinin İhalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

C- Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.

Ç- Ortak Girişim olması halinde:

1- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden (A) bentleri Tüzel Kişilerden ise (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. "

İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 03.10.2025 tarih ile 05.10.2025 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. İLAN OLUNUR