T.C. GEBZE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Dosya No : 2023/453

Karar No : 2026/53

Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/453 Esas, 2026/53 Karar sayılı ilamı ilesanık İbrahim GÖKDOĞAN hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan "5 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS ve 40.000 TL ADLİ PARA CEZASI" verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren iki hafta içinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31/03/2026