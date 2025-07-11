T.C. GEBZE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 202/516-Ceza Dava Dosyası 07.07.2025

Gebze 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2024/516 esas sayılı dosyasından verilen 2024/1372 karar sayılı, 18/12/2024 tarihli gerekçeli karar ile sanık Evren ATBAŞ (TC 42721536482) hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan mağdureler Iroda TURAEVA, Malokhatkhon ESHMATOVA ve Nargıza KHUJAKULOVA'ya yönelik eylemleri için ayrı ayrı 1 Yıl 8 Ay hapis ve 80,00 TL adli para cezasına hükmedilmiştir.

Sanığa yapılan gerekçeli karar tebliği neticesinde sunmuş olduğu dilekçe ile "...üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek..." istinaf başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Mağdureler Iroda TURAEVA, Malokhatkhon ESHMATOVA ve Nargıza KHUJAKULOVA'ya gönderilen tebligatların iade olduğu, yapılan sorgulamalarda mernis adreslerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Kocaeli İl Göç İdaresi ile yapılan yazışmalar neticesinde mağdurlardan Nargıza KHUJAKULOVA'nın 11/11/2022, Malokhatkhon ESHMATOVA'nın 17/09/2024, Iroda TURAEVA'nın ise 11/11/2022 tarihinde ülkemizden çıkış yaptıkları ve tekrar giriş kayıtlarının olmadığı tespit edilmiştir. Mağdurların tebligata elverişli adres bilgileri tespit edilememiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen gerekçeli karar ve sanık tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi mağdurlara tebliğ edilememiştir.

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı mağdurlar Iroda TURAEVA(Baxtiyor ve İnobat kızı 1992 Özbekistan d.lu), Malokhatkhon ESHMATOVA(Bakhtıyorjon ve Mubarakhon kızı 1998 Fergana d.lu) ve Nargıza KHUJAKULOVA(Marda ve Marziya kızı, 06/05/1988 Özbekistan d.lu) hakkında mahkememizin 2024/516 esas, 2024/1372 karar sayılı, 18/12/2024 tarihli gerekçeli karara yönelik istinaf başvurusunda bulunabilecekleri, sanık tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesine yönelik cevap dilekçesi sunabilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Yazı İş. Müd. 143711 Hakim 211729

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