T.C. GEBZE 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GEBZE 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.61010807-2025/70-Ceza Dava Dosyası 24.02.2026

Konu :

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/70 esas 2025/152 karar sayılı dosyasında Murat ÇELİK (Resul ve 1976 doğumlu 284......014 TC nolu ) hakkında eylemine uyan TCK 158/1-f.son maddesi uyarınca yargılaması yapılarak 4 yıl 6 ay 5 gün hapis ve 62.500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Kararın ilanından itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, yada tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunulması, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise bulunduğu yerdeki nöbetçi Ağır/Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi yada tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi Ağır/Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.