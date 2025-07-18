T.C. GEDİZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/792 Esas

Konu: İlanen Tebligat Davacı Güvence Hesabı tarafından 29/08/2023 tarihinde açılan davada 577*****464 TC kimlik numaralı davalı İSMAİL ŞAHİNER'in adresine birçok kez denenmesine rağmen tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilecek adresinin tespit edilememesi nedeniyle adı geçen davalıya tebliğ yerine geçmek üzere 29/08/2023 tarihli dava dilekçesi özetle; "Davacı kurumun alacağından dolayı Gediz İcra Dairesi'nin 2014/793 E. Sayılı takip dosyasında haczedilen borçlu Mehmet ŞAHİNER'e murisleri olanAyşe ŞAHİNER ve Mustafa ŞAHİNER'den intikal edecek taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi için Gediz İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/24 Esas 2023/24Karar sayılı dosyasında davacıya yetki verildiği ve borçlu Mehmet ŞAHİNER'e murisleri olan Ayşe ŞAHİNER ve Mustafa ŞAHİNER'den intikal eden; Kütahya ili, Şaphane ilçesi, Subaşı mahallesi, 127 ada 2 parsel, 128 ada 3 parsel, 129 ada 2 parsel, 129 ada 5 parsel, 130 ada 3 parsel, 126 ada 3 parsel, 198 ada 26 parsel, 200 ada 35parsel, 200 ada 43parsel, - Kütahya ili, Şaphane ilçesi, Türegün mahallesi, 560 ada 135 parsel, 560 ada 148 parsel, 560 ada 153 parsel - Kütahya ili, Şaphane ilçesi, Pazar mahallesi, 464 ada, 8parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış yolu ile giderilmesi talep ve dava edimiştir. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, ilanen tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarını, usuli itirazlarını ve delillerini davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği; aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağının, ayrıca cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca 250,00 TL delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ön inceleme aşamasında bildirilen deliller ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağına, duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda mazretsiz gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve duruşmasının 08/10/2025 günü saat 10:05' de Gediz Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda olduğu ihtar ve tebliğ olunmakla, dava dosyasında 577*****464 TC kimlik numaralı davalı İSMAİL ŞAHİNER ' a iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.