T.C. GEDİZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2022/999 Esas 09.12.2025

Konu : İLANEN TEBLİGAT

Davacı AKİLE KARTAL vekili tarafından 22/10/2022 tarihinde açılan davada 42......................42 TC kimlik numaralı davalı MUSTAFA KARACA'nın adresine birçok kez denenmesine rağmen tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilecek adresinin tespit edilememesi nedeniyle adı geçen davalıya tebliğ yerine geçmek üzere 22/10/2022 tarihli dava dilekçesi özetle; "KÜTAHYA İli, Gediz İlçesi, Göynükören Köyü 133 Ada 29 Parsel, 140 Ada 115 Parsel,140 Ada 46 Parsel,154 Ada 34 Parsel, 166 Ada 13 Parsel,177 Ada 15 Parsel,177 Ada 23 Parsel,180 Ada 31 Parsel,191 Ada 10 Parsel, 191 Ada 35 Parsel, KÜTAHYA İli, Gediz İlçesi, Umurbey Mah. kain ve tapunun 722 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazlarda taşınmazlarda tarafların paydaş olduklarını beyan ederek dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın satış yolu ile giderilmesi talep ve dava edimiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, ilanen tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarını, usuli itirazlarını ve delillerini davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği; aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağının, ayrıca cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca 250,00 TL delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ön inceleme aşamasında bildirilen deliller ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağına, duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda mazretsiz gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve duruşmasının 07/01/2026 günü saat 10:05' de Gediz Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda olduğu ihtar ve tebliğ olunmakla, dava dosyasında 42........................42 TC kimlik numaralı davalı MUSTAFA KARACA ya iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.