T.C. GEMLİK 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEMLİK 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/136 Esas

Davacı, MİNTAS KAYA ile Davalılar, LENARA EMIRSAIEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi Çelebi Apt. Sitesi No27 İç Kapı No: A Gölcük/KOCAELİ adresinde ikamet eden davalı LENARA EMIRSAIEVA adına ön inceleme duruşma gününün tebliğe çıkarıldığı ancak anılan adreste davalının bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde kararı istinaf edebileceğiniz Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Lenara EMIRSAIEVA'ya ilanen tebliğ olunur.