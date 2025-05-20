İ L A N

T.C.

GEMLİK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/1013 Esas

DAVALI ZAFER ALPARSLAN - SERGİLİ TUMANI SERGİLİ-6 NO.17/38 TAŞKENT 9836 TAŞKENT ÖZBEKİSTAN

Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar SALİHA ARTİM, ZAFER ALPARSLAN aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Davalı Zafer ALPARSLAN aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Muzaffer ve Kudret oğlu, 27/03/1974 doğumlu, 42917007314 T.C Kimlik numaralı Zafer ALPARSLAN'ın Sergili Tumanı Sergili-6 No.17/38 Taşkent 9836 TAŞKENT/ ÖZBEKİSTAN Adresine yapılan tüm tebligatların iade döndüğü anlaşıldığından Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar, ön inceleme Zaptı, hususları yönünden Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar, ön inceleme Zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.