T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No : 2023/92-Ceza Dava Dosyası Konu : 2024/38 KararNitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme suçundan mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 116/1-4 maddeleri gereğince ayrı ayrı BERAATİNE, TCK'nun 151/1 maddesi uyarınca eylemi gerçekleştirdiği 28/05/2020 ve 23/04/2020 tarihli iki farklı eylemi nedeniyle ayrı ayrı İKİ KEZ 6 AY HAPİS, VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a-d-e)cezası ile cezalandırılan Bayram ve Fahriye oğlu 21/08/1994 doğumlu Afyonkarahisar Çay Yeşilyurt nüfusuna kayıtlı Yüksel ADIGÜZEL'e bilinen adresine çıkarılan tebligatın iade geldiği ve yapılan kolluk araştırmasına rağmen rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde 50000 üzerinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15/05/2025