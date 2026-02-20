T.C. GERMENCİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. GERMENCİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/175 Esas

Dava konusu Aydın İli, Germencik İlçesi, Gümüş Mahallesi batısı 165 ada 1 parsel, doğusu davacı Rukiye SEVER'e ait 122 ada 1 parsel, kuzeyi ve güneyi tescil harici ile çevrili yaklaşık 5.000,00 m² yüzölçümündeki tescil harici taşınmazın zilyetlik yoluyla Ahmet ve Ayşe kızı, 1957 doğumlu Rukiye SEVER adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur.