T.C. GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GERMENCİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/5 SATIŞ

Memurluğumuzca aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın İl, Germencik İlçe, BALATÇIK Mahalle/Köy, 127 Ada, 55 Parsel, Parsel 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında "Tarım Arazi" kullanımında yer aldığı, tespit edilmiştir. Parselin kuzey kısmı kapama zeytin bahçesi, güney kısmı ise bakımsız durumda çalılık makiliktir. Çevresinde zeytinlikler vardır.Tercih edilirliği normaldir.

Yüzölçümü: 15.430,45 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 6.172.180,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Yok.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/08/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati: 05/09/2025 - 10:09

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/09/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati: 06/10/2025 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın İl, Germencik İlçe, ORTAKLAR Mahalle/Köy, 366 Ada, 4 Parsel, Parsel üzerinde yapı ve tesis olmayan, zeytin ağaçları olan arsa vasfındadır. Çevresinde zeytinlikler ve 200 m doğusunda yerleşim alanı vardır. Tercih edilirliği normaldir.

Yüzölçümü: 1.546,03 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzıParselin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmi "Yol", kısmi "Park Alanı", kısmi "Enerji Nakil hattı" ve kısmi "Blok nizam 4 Kat Konut Alanı" kullanımında yer aldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti: 3.865.075,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Etibank Genel Müdürlüğü lehine 862 m2lik kısmında daimi irtifak hakkı var

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/08/2025 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati: 05/09/2025 - 12:12

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/09/2025 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati: 06/10/2025 - 12:12

25/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.