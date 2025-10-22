T.C. GEVAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 22.10.2025 00:00:00
T.C. GEVAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/184 Esas Konu: Gaiplik İlanı
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İBRAHİM GÜMÜL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.10.2025
GAİP
TC KİMLİK NO: 60619414810
ADI SOYADI: İBRAHİM GÜMÜL
BABA ADI: İSMAİL
ANA ADI: FATMA
DOĞUM TARİHİ: 03/03/1990
DOĞUM YERİ: GEVAŞ
İKAMETGAH ADRESİ: Uysal Mah. Işıklar Cad. No:4 İç Kapı No:2Gevaş/ VAN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02316506