T.C. GEVAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 22.10.2025 00:00:00

T.C. GEVAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/184 Esas   Konu: Gaiplik İlanı

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İBRAHİM GÜMÜL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.10.2025

GAİP

TC KİMLİK NO: 60619414810

ADI SOYADI: İBRAHİM GÜMÜL

BABA ADI: İSMAİL

ANA ADI: FATMA

DOĞUM TARİHİ: 03/03/1990

DOĞUM YERİ: GEVAŞ

İKAMETGAH ADRESİ: Uysal Mah. Işıklar Cad. No:4 İç Kapı No:2Gevaş/ VAN

#ilangovtr BASIN NO: ILN02316506