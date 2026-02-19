T.C. GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/546 Esas

KARAR NO: 2025/1191

İlgili kişi: Nurdan WAGNER

Mahkememiz yukarıda esas ve karar numarası yazılı Ortaklığın Giderilmesi davasının 23/12/2025 tarihli gerekçeli kararı,

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ İLE,

Sakarya İli Geyve İlçesi Şerefiye Mah. 102 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki tüm takyidatlarıyla birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİ İLE SATIŞININ YAPILARAK ortaklığın giderilmesine,

Satış bedelinin dava konusu taşınmaza ilişkin güncel tapu kaydındaki payları oranında PAYDAŞLARA ÖDENMESİNE,

Satışın İİK hükümlerine göre umum arasında yapılmasına ve satış memuru olarak Geyve Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün ATANMASINA,

Kararın kesinleşmesini müteakip talep halinde satış işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın satış memurluğuna tevdiine,

Dair, Türk Milleti adına, hazır bulunanların yüzünde, 6100 sayılı kanunun 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da mahkememize iletilmek üzere başka yer mahkemesince verilecek Sakarya BölgeAdliye Mahkemesine hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, İLAN OLUNUR.11/02/2026