T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/600 Esas KARAR NO: 2025/394

DAVALI ÜMİT KARAKAŞ, ÜMİT KARAKAŞ FLAT 4C VICARAGE MANSIONS ABBOTSFORD AVENUE N15 3BP LONDON

Davacı SAKİNE KARAKAŞ tarafından davalı Ümit Karakaş aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ İLE; Osmaniye İli, Kadirliİlçesi, Oruçbey Mah/köy Cilt: 62 Hane: 125 BSN: 7 sırasında nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Zeynepkızı, Kadirli 24/03/1983 doğumlu, 68416249796 TC. Kimlik numaralı Davacı SAKİNE KARAKAŞile aynıyer BSN: 4 sırasında nüfusa kayıtlı, İsmet ve Dönüş oğlu Kadirli 12/02/1978 doğumlu, 68425249404 TC. Kimlik numaralı Davalı ÜMİT KARAKAŞ'ın BURY ST. EDMUNS AİLE MAHKEMESİNİN BV18D25329 dosya numaralı, 24/04/2019 kesinleşme tarihli boşanmalarına dair kararın M.Ö.H.U.K'nun 50 ve devamı maddeleri gereğince TANINMASINA ve TENFİZİNE, işbu tenfiz kararının tarafların nüfus kaydına TESCİLİNE, karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve iki hafta içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, aksi halde adı geçen Ümit Karakaş açısından mahkememiz hükmünün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.10/07/2025