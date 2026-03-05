T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/985-2026/66

DAVALI : OLHA BUHUTSKA -99682499950 DONETSK ST. YUNOSTİ 7.2DONETSK-UKRAYNA

Davacı AZİZ ŞAHİN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile; Giresun İli, Merkezİlçesi, KaleMahallesi, Cilt: 8 Hane:139, BSN:37 sırasında nüfusa kayıtlı,Hasan ve Safiye oğlu Giresun 13/02/1970 doğumlu, 100*****600T.C Kimlik numaralı davacı AZİZ ŞAHİN ile Ukrayna uyruklu996*****950 yabancı kimlik numaralı Davalı OLHA BUHUTSKA'nınTMK 166/1. Maddesi uyarınca 24/02/2026 Tarih 2024/985-2026/66 sayılı karar ile BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren, 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. 27/02/2026