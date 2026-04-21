T.C.GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 21.04.2026 00:01:00

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1041 Esas

Konu : İkinci İlanNURİ YÜCEL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 33346555262

ADI SOYADI : TOMAK -

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1877

DOĞUM YERİ : ÇANDIRÇALIŞ

#ilangovtr BASIN NO: ILN02451807