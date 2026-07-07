T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/24 Ort. Gid. Satış 19/06/2026

Konu : İLAN METNİ

HİSSEDAR; FETHİ ŞAHİN; Abdullah ve Aynur'dan olma, 01/07/1972 doğumlu,

Giresun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2025/24Ort. Gid. Satış dosyasında yer alan Giresun ili, Merkez ilçesi, Homurlu Mahallesi, 256 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 11/04/2026 tarihinde yapılan kıymet takdiri neticesinde sunulan bilirkişi raporunda toplam değeri 3.047.030,00 TLolarak tespit edilmiş olup, kıymet takdir tutanağına karşı tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna başvrulması, İİK 128/a maddesi uyarınca ekte gönderilen bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren rapora karşı yasal 7 (yedi) günlük süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılabileceği hususu7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Maddeleri ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48, 49 ve 50 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.